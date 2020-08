PalaCEP, partono i lavori di ristrutturazione

Una decisione parecchio attesa da tutto il quartiere alle spalle di Voltri.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessorato al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico, ha approvato il progetto il progetto definitivo di adeguamento antincendio dell’impianto PalaCEP di via della Benedicta, destinato alla pratica dello sport del pattinaggio a rotelle ma anche – dal 2009- fulcro delle attività sportive, culturali e di volontariato dell’Area Pianacci e dell’intero quartiere del CEP.

La tensostruttura verrà dotata di certificazione di sicurezza antincendio, obbligatoria per impianti con superficie coperta superiore a 200 mq e di capienza superiore a 100 persone, dopo i necessari lavori agli impianti elettrici e meccanici, che saranno seguiti dal ripristino della pavimentazione di pattinaggio con lavori di manutenzione straordinaria.

La spesa prevista per la realizzazione del progetto ammonta a 472 mila euro; al più presto verranno avviate tutte le procedure per ottenere ogni parere necessario, in particolare quello del CONI, per poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo.

Franco Ricciardi