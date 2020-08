Per Lorella Fontana necessaria riforma carceraria

“Un atto gravissimo che non può essere tollerato”, afferma la Capogruppo in Consiglio Comunale della Lega a Genova Lorella Fontana dopo che un detenuto del carcere di Pontedecimo ha appiccato il fuoco in cella. “Chi si macchia di simili atti non può avere diritto di rimanere in Italia, ma deve essere espulso immediatamente. Il perseverare con il buonismo ha portato a questi gravissimi risultati dove grazie ai porti aperti propagandati a sinistra abbiamo importato criminalità.

Ciò’ che è ormai fondamentale è la riforma carceraria che il Paese attende da anni.

Le centinaia di agenti di polizia penitenziaria che ogni giorno sanno di rischiare la propria incolumità non possono continuare ad essere ostaggio di chi non ha voglia di essere rieducato.

Massima solidarietà e pronta guarigione agli agenti intossicati”.