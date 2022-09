Ottimi risultati per Circuito Cinema Scuole. Esauriti in due giorni le adesioni ai nuovi corsi “A scuola di cinema” per gli studenti liguri.

Ottimi risultati per Circuito Cinema Scuole che parte con brio.

Il 28 settembre al Sivori di Genova XVI giornata cinema & scuole con l’anteprima nazionale di “Bigger than us” di Flore Vassuer.

Partenza con brio per Circuito Cinema Scuole: esaurite in due giorni le adesioni ai nuovi corsi “A scuola di cinema” destinati agli studenti di tutta la Liguria.

Ma il programma di attività per l’anno scolastico 2022/23 non finisce qui.

Mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 17.30, sarà illustrato agli insegnanti di ogni ordine grado al cinema Sivori, durante l’ormai tradizionale “Giornata Cinema & Scuole”, arrivata alla XVI edizione.

Dopo l’incontro sarà proiettato in anteprima nazionale il film “Bigger than us. Un mondo insieme” di Flore Vasseur.

“A scuola di cinema. Capire le immagini nel mondo delle immagini” è un progetto destinato alle scuole secondarie di secondo grado, organizzato da Circuito con il sostegno della Regione Liguria – Assessorato Scuola e Formazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Nazionale, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Liguria.

Con un approccio innovativo, permette agli studenti di acquisire nuove competenze legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo, di imparare a leggere le immagini e a raccontare storie attraverso un uso consapevole dei video.

Una volta aperto il bando, in poche ore sono andati esauriti tutti i corsi disponibili.

Alle quindici classi partecipanti, distribuite tra le Province di Savona, Imperia, La Spezia e la Città Metropolitana di Genova, viene riconosciuto un credito formativo grazie al protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Circuito Cinema Scuole.

Se la novità di “A scuola di cinema” è stata accolta con entusiasmo, Circuito prosegue nel solco della tradizione con la “Giornata Cinema & Scuole 2022/2023”, a cui sono invitati docenti di ogni ordine e grado.

L’appuntamento è mercoledì 28 settembre, ore 17.30, al cinema Sivori, dove lo staff al completo di Circuito Cinema Scuole accoglierà maestri e professori per illustrare il programma dell’anno scolastico 2022/23 con il nuovo catalogo di attività.

L’incontro si conclude con l’anteprima nazionale del film “Bigger than us. Un mondo insieme” di Flore Vasseur, che racconta la storia di una diciottenne in lotta per un mondo migliore insieme ad altri ragazzi della sua età. Si chiama Melati e ha iniziato a 12 anni per combattere l’invasione della plastica.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige – Gruppo BPER Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | https://www.circuitocinemagenova.com