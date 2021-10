Oscar Green 2021, Villa Serra Sant’Olcese a Genova, l’appuntamento giovedì 21 alle 15 per la finale ligure del concorso

Oscar Green 2021, Villa Serra Sant’Olcese a Genova, promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, dedicata all’innovazione dei giovani imprenditori agricoli che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori, ancor più dopo la pandemia, si svolgerà presso Villa Serra, in via Carlo Levi 2 a Sant’Olcese, Genova.

Sei in tutto le categorie a confronto –Impresa Digitale, Sostenibilità e transizione ecologica, Fare rete, Noi per il sociale, Campagna Amica e Creatività – in cui emergeranno le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione a dimostrazione del fatto che, nonostante il Covid, le imprese agricole non si sono mai fermate e hanno saputo concretizzare progettualità meritevoli.

Nell’occasione, verrà allestita l’esposizione dei prodotti e delle idee dei finalisti.