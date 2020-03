Ore 22: 8 morti e 101 positivi in Liguria, 4000 lombardi arrivati e auto-segnalati

9 MARZO 2020. “In Liguria si registrano, ad oggi, 101 casi di persone positive a coronavirus, 30 in più rispetto a ieri. Di questi, 75 sono ospedalizzati mentre 26 sono al domicilio. Otto i decessi, l’ultimo dei quali avvenuti oggi a Genova”.

Lo hanno riferito alle 22,15 di oggi i responsabili di Regione Liguria.

Per quanto riguarda l’ordinanza regionale entrata in vigore alle 14 di oggi con l’obbligo di auto-segnalazione per coloro che siano arrivati in Liguria dalle zone della Lombardia e delle 14 province del Nord Italia individuate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, il governatore Giovanni Toti ha riferito che “in poche ore sono arrivate 3500 e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato e 500 telefonate da tutta la Liguria”.

“I dati – ha aggiunto Toti – ci restituiscono il volume di persone che da altre regioni sono attualmente in Liguria, al netto di chi non è tenuto ad auto-segnalarsi perché si trova qui per motivi di lavoro”.

Ecco tutti i dati sull’emergenza coronavirus.

In Liguria le persone positive sono 101, di cui 75 ospedalizzate e suddivise tra:

Asl 1 – 11

Asl 2 – 21

San Martino – 21

Evangelico – 2

Galliera – 7

Asl 5 – 13

A domicilio: 26

In Liguria sono 617 le persone in sorveglianza attiva, di cui:

Asl 1 – 126

Asl 2 – 277

Asl 3 – 146

Asl 4 – 33

Asl 5 – 35

DATI NUE 112

Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00 di oggi (in parentesi dalle ore 17:00 dell’otto marzo alle 17:00 del 9 marzo)

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3874 (5502)

Chiamate gestite: 2209 (3486)

Transitate al PSAP2: 1256 (2034)

Filtrate: 953 (1455)

Informazioni: 634 (1107)

Altro: 1665 (2013)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1026 (1611)

118 Genova: 476 (759)

118 Savona: 156 (240)

118 Imperia: 140 (225)

118 La Spezia: 143 (206)

118: Lavagna: 67 (126)

Altri fuori Regione: 44 (55)

Dati delle chiamate per Coronavirus: 634

187 sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

292 sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

155 per informazioni (si ricorda che per informazioni occorre chiamare il numero 1500 e non il 112 che è da utilizzare per le emergenze).

“Abbiamo già predisposto un aumento dei posti letto dedicati Covid-19 – ha spiegato il governatore Toti – a questo proposito, a fronte delle 17 persone ricoverate complessivamente in terapia intensiva, il nostro piano prevede di arrivare a 75 posti in tutta la Liguria dedicati a pazienti Covid-19 entro il prossimo fine settimana.

Inoltre, stiamo definendo anche gli spazi necessari per consentire le dimissioni ‘protette’ dei pazienti che stanno meglio e assicurare l’indispensabile isolamento a chi deve effettuare la quarantena. Tra le strutture individuate, c’è anche la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte.

Il nostro sistema sanitario è infatti tarato sulla popolazione ligure: se c’è un aumento sensibile, questo rischia di avere un riflesso non solo sui rischi di espansione dell’epidemia ma anche sulle necessità di cura. E questo andrebbe a discapito di tutti”.

La vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale ha rivolto un appello ai donatori di sangue affinchè “continuino a donare, compiendo un gesto che può salvare una vita. Il Centro nazionale di raccolta del sangue ha inviato una circolare per invitare i donatori a continuare a donare.

Abbiamo quindi diramato le indicazioni ai nostri centri e alle associazioni di volontariato per adottare tutte le misure necessarie, ad esempio attraverso un sistema di prenotazione.

Regione Liguria ha inoltre previsto la proroga a fine giugno del termine per la scadenza dell’esenzione ticket per evitare adempimenti burocratici in questa fase di emergenza”.