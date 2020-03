Ore 16, S. Martino: 18 ricoverati positivi a coronavirus. Il 73enne genovese in Rianimazione

Alle 16 di oggi i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San martino di Genova hanno trasmesso il bollettino aggiornato della situazione riferita ai ricoveri per Covid-19 che sono 18.

Non sono stati forniti i dati relativi all’origine o alla residenza dei ricoverati, che tuttavia provengono quasi tutti da fuori città, tranne il 73enne che si era recato al Villa Scassi di Sampierdarena e che risulta ricoverato nel reparto di Rianimazione.

“Nel reparto di Malattie infettive sono 11. Tre i pazienti sospetti in loco e in attesa di tampone.

I ricoverati sono un 79enne in condizioni critiche ma stabili, un 78enne in discrete condizioni, un 76enne in stato febbrile ma in discrete condizioni, una 73enne in miglioramento clinico con potenziale dimissione per la prossima settimana, un 49enne in buone condizioni generali con dimissione programmabile, una 64enne in respiro con ossigeno e in condizioni stabili, un 72enne in condizioni critiche ma stabili, un 61enne in discrete condizioni generali, un 75enne in lieve insufficienza respiratoria, un 75enne in discrete e stabili condizioni generali con dimissione possibile prossima settimana, una 69enne in discrete condizioni.

In Rianimazione sono 7. I pazienti sono in assistenza ventilatoria invasiva, stabili nella loro gravità.

Si tratta di un 79enne, una 85enne, una 90enne, un 60enne, un 76enne, un 46enne di Alassio e un 73enne genovese”.