Ore 11.34: paura a Bergamo, scossa terremoto 4.4 avvertita anche a Milano

Paura e allarme stamane a Bergamo per la scossa di terremoto di magnitudo 4,4 registrata a Bonate Sotto a una decina di chilometri dal capoluogo della provincia lombarsda.

Il sisma e’ stato avvertito distintamente in città e in tutta la provincia e distintamente anche a Milano.

Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’ordine, ma al momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni.

La scossa di 4.4 r è stata registrata dai tecnici di Ingv alle ore 11:34, seguita alle ore 11:57 da una di 2.2 della scala Richter.

“Nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco” hanno dichiarato i VVF in un tweet.

“Al momento della scossa ero in ufficio, l’ho percepita ma non più di tanto. Sono uscito e in paese non c’era allarmismo, né gente presa dal panico” ha riferito Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto, il Comune bergamasco individuato come epicentro della scossa di terremoto avvertita in Lombardia.

“La situazione – ha aggiunto Previtali – è tranquilla. In ogni caso faremo verifiche sugli edifici per accertare che non ci siano immobili lesionati”.