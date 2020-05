“Da domani, con la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Giovanni Toti, in Liguria riapriranno gli autonoleggi e i noleggi di altri mezzi (bici, moto etc.), le giostre, i trenini turistici, i parchi divertimenti, i luna park, i circoli culturali e ricreativi.

Sempre da domani ripartirà l’attività delle guide turistiche, escursionistiche e alpine, degli informatori scientifici del farmaco e la formazione professionale.

Inoltre, in vista della ripresa delle attività di spettacolo prevista per il 15 giugno 2020, è consentito l’accesso nei teatri e agli altri luoghi di spettacolo per gli operatori di tutte le attività amministrative, tecniche ed artistiche legate alla programmazione (come per esempio, le prove, la costruzione di scene, la predisposizione di allestimenti, la realizzazione di costumi, l’organizzazione e la promozione degli spettacoli) oltre che per interventi di manutenzione e di sanificazione.

Da lunedì 1° giugno via libera, come già anticipato nei giorni scorsi, ai servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni, centri estivi e fattorie didattiche”.

Lo hanno riferito stasera i responsabili di Regione Liguria. la nuova ordinanza è scaricabile QUI.

“L’ordinanza di oggi – ha spiegato Toti – recepisce la nuove linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni per tutte le attività e le categorie produttive.

Si tratta di un ultimo, fondamentale passaggio in attesa della scadenza del Dpcm nella notte del 2 giugno, che prosegue lungo la direttrice che abbiamo tracciato per la ripartenza della Liguria.

I numeri di oggi confermano la tendenza che abbiamo visto delinearsi in questi giorni, con calo del numero complessivo dei contagi e una fondamentale riduzione della pressione sugli ospedali”.