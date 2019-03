Ora legale, da Unione Europea stop dal 2021?

Se ne era già parlato negli ultimi giorni di agosto 2018, ora l’ora legale torna ad essere al centro dell’attenzione a Bruxelles dopo la proposta della Commissione Ue per la fine del cambio stagionale.

Così in questi giorni la commissione per i trasporti e turismo del Parlamento europeo ha chiesto di porre fine al cambio stagionale dal 2021, approvando un testo che è passato con 23 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto, fatto salvo il diritto dei paesi di decidere in merito al loro orario.

In particolare è stato chiesto che l’ultimo cambio di ora per quei paesi dell’Ue che decidono di mantenere in modo permanente l’ora legale avvenga l’ultima domenica di marzo del 2021.

Gli eurodeputati, inoltre hanno chiesto anche un meccanismo di coordinamento tra i paesi dell’Ue e la Commissione per valutare che qualsiasi decisione prevista da uno Stato membro di modificare il proprio orario standard non incida sul funzionamento del mercato interno.

