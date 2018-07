Ora il Pd condanna offese a Campanella e sua moglie, ma Boldrini no e lo querela

“Ferma condanna per gli insulti sessisti come per ogni forma di violenza verbale anche sui social network. Condanna per eventuali minacce che siano state rivolte anche ad Alberto Campanella (capogruppo comunale FdI, ndr) e solidarietà a Cristina Lodi (capogruppo comunale Pd, ndr) che in queste ore ha ricevuto attacchi a mezzo social”.

Lo ha dichiarato oggi il segretario provinciale e consigliere comunale del Pd, Alberto Pandolfo, a seguito della vicenda di odio e disprezzo su Fb che ha riguardato l’avvocato sammargheritese finito nel mirino di buonisti e pro business migranti insieme a sua moglie: “Speriamo che stuprino quella baldracca della tua moglie” e “C’ha proprio una faccia da chi prende c…. in bocca tutto il giorno avvocato”.

Buonisti e pro migranti: odio e disprezzo su Fb anche contro mamme innocenti

“Il Partito Democratico – hanno aggiunto i consiglieri regionali del Pd – è sempre stato contro la violenza, fisica e verbale, e non ha alcun problema a prendere le distanza da chi, anche attraverso profili anonimi, abbia minacciato il consigliere comunale e la sua famiglia. Il dato di fatto però è un altro: è Campanella che ha insultato Laura Boldrini e non ha alcun senso ritenere responsabile di eventuali minacce chi, come il Pd, ha stigmatizzato un comportamento sbagliato”.

Mentre sono in corso indagini della Digos e oggi gli insulti su Fb non si sono placati, il caso domani sarà discusso in consiglio comunale a Genova, anche se il sindaco Marco Bucci in sostanza ha già espresso solidarietà per le offese e minacce ricevute su Fb dalla moglie di Campanella e dichiarato di “non volere essere tirato per la giacchetta” invitando i consiglieri comunali “a lavorare di più per la Città e a scrivere meno sui social network”.

Intanto, l’ex presidente della Camera e attuale deputato di Leu, Laura Boldrini, oggi ha annunciato con un post su Fb l’intenzione di querelare l’avvocato Alberto Campanella. Tuttavia, al momento non ha condannato offese e minacce contro la mamma di un bimbo stupendo e moglie (innocente) di Campanella.

“Boldracca. Questo individuo in cerca di visibilità – si é limitata a pubblicare oggi su Fb Laura Boldrini – è un avvocato, capogruppo del partito di Giorgia Meloni al Comune di Genova, tale Alberto Campanella. Uno che storpia il nome di un’avversaria politica in modo volgare (come ha evidenziato la testata Repubblica.it) non ha argomenti ed evidentemente deve avere qualche problema con il genere femminile. In ogni caso per lui nessuna eccezione: sarà querelato. Molti haters, molte querele”.

Invece, l’avvocato Campanella su Fb ha dichiarato: “Sono una persona per bene e non mi appartengono gli insulti! Mi dispiace se la Boldrini si è sentita offesa…non era mia intenzione in quanto il mio post era riferito ad un film girato a Santa ma ambientato a Cartagena nel quale ho risposto, essendo il mio profilo f.b. privato, senza malizia e senza alcun riferimento specifico alla persona, ad un commento lasciato da un altro utente (peraltro di sesso femminile). La mia storia personale parla per me, io rispetto le donne, mi batto per la loro sicurezza TUTTI i giorni in collaborazione con le Forze dell’Ordine con cui collaboro assiduamente”.