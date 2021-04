Online due nuovi video di Alessandra Amoroso

Visibili online i due nuovi video di Alessandra Amoroso, “Piuma” e “Sorriso grande” con la partecipazione di Matilde Gioli.

La musica si traduce in immagini per raccontare una storia di rinascita e riscoperta di sé…perché bisogna perdersi per poi ritrovarsi

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una PIUMA e sul viso un SORRISO GRANDE!”

Sono online da ora i videoclip di “Piuma” e del singolo da oggi in rotazione radiofonica “Sorriso Grande”, i due nuovi brani di ALESSANDRA AMOROSO, disponibili su tutte la piattaforme digitali.

Cornice dei due videoclip, diretti dagli Younuts, è una casa che cambia aspetto con l’evolversi delle emozioni della stessa Alessandra: una casa grigia, chiusa e buia per “Piuma” in cui sembra quasi sentirsi prigioniera che piano piano si apre alla luce e alla vita fino a diventare lo sfondo perfetto per “Sorriso Grande”.

Nel secondo video, infatti, i colori cambiano, la tristezza e la paura lasciano lo spazio all’allegria e alla spensieratezza e a quella voglia di leggerezza che solo una rinascita può portare con sé.

Special guest del video di “Sorriso Grande” è Matilde Gioli, con la quale Alessandra ha condiviso anche il palco dell’ultimo Festival di Sanremo in qualità di ospiti per lanciare un importante messaggio a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

I video sono da ora visibili qui:

“Piuma” e “Sorriso Grande” sono due fotografie di momenti della vita di Alessandra che ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale. “Piuma” è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno accomunato molte persone, costrette dal momento storico all’isolamento nelle proprie case. Se all’inizio del brano queste emozioni, sommate al dolore per la fine di un amore, pesano come macigni sul petto, alla fine portano a reagire e raggiungere una nuova consapevolezza, quella che bisogna imparare a vivere “leggeri come una piuma”.

Questa consapevolezza porta a “Sorriso Grande”, un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce…l’immagine di una donna forte che sa chi è e cosa vuole e ha trovato il coraggio di essere se stessa.

“Piuma” è stato scritto da Alessandra Amoroso insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti mentre “Sorriso grande” è stato scritto da Davide Petrella ed è prodotto da Dario Faini.

www.alessandraamoroso.it