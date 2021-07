Omicidio a Roma, 19enne albanese in fuga arrestato a Genova

E’ stato arrestato a Genova il presunto responsabile dell’accoltellamento di un giovane cittadino albanese, soccorso nei giorni scorsi in piazza del Gazometro a Roma e morto qualche ora dopo in ospedale.

Si tratta di un giovane albanese di 19 anni, incensurato e con regolare permesso di soggiorno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia, ci sarebbe stata una lite per motivi legati ad affari illeciti tra i due albanesi, poi sfociata in una rissa a 4 tra connazionali, durante la quale la vittima è stata colpita con una coltellata alla schiena da un ragazzo arrivato per ultimo.

Il giovane, probabilmente sentendosi accerchiato, si è costituito nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Genova che, insieme alla Squadra Mobile di Genova e a quella di Roma, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio.

Dopo l’accoltellamento tutti i partecipanti alla rissa erano fuggiti. Grazie a diversi testimoni e alle telecamere la Polizia ha ricostruito la dinamica dei fatti.

I primi accertamenti effettuati hanno portato alla casa in cui vivono 3 amici albanesi che si erano fronteggiati con gli altri 2 connazionali.

Una volta identificati 4 dei 5 uomini coinvolti, è stata avviata un’attività di ricerca dei fuggitivi, che si è conclusa nel pomeriggio di sabato quando sono stati individuati nella zona di Orte, nel Viterbese. Due partecipanti al violento alterco sono stati bloccati mentre erano alla stazione in partenza per Ancona e denunciati per rissa aggravata.

Contestualmente è proseguita la ricerca del presunto autore dell’omicidio.

Ieri il 19enne si è costituito ai carabinieri di Genova. Rimane da individuare e identificare l’ultimo dei giovani albanesi coinvolto nella tragica rissa.

