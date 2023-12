Olistica e acquafitness: primo speciale week end Masterclass a Vita

Il centro polisportivo di Vita, nel cuore di Albaro presso il Sorriso Francescano di Via Trento, inaugura il suo mese di dicembre con un weekend di Masterclass.

Sabato 2 il programma è dedicato all’area olistica. Si parte alle 15 con Vinyasa Yoga. Apertura del 2° e 3° Chakra. Una pratica sinuosa e di ritmo con apertura della zona sacrale e toracica, per equilibrare al meglio il corpo. Alle ore 16 si prosegue con Tai Chi – Qi Gong e i 3 tesori, cioè le tre differenti forme di energia interne coltivate in tutte le discipline della tradizione cinese. Una lezione per raccogliere l’energia e la consapevolezza del respiro. Domenica 3, alle 16.30, un maxi circuito di acquafitness con grandi e piccoli attrezzi! Quattro postazioni, tutto lo staff, un’ora di allenamento e tantissima musica live.

Le masterclass sono aperte a tutti, chiama il 342.32.87.654 per prenotare.