Olimpiadi Tokyo, la ligure Bogliolo in finale dei 100 metri ostacoli

Anche la Liguria in corsa per una medaglia alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo.

Nel cuore della notte scorsa in Italia brilla la stella di Alassio Luminosa Bogliolo. Alle Olimpiadi di Tokyo l’atleta azzurra con un tempo di 12.93 passa il turno e si qualifica alle semifinali nei 100 metri ostacoli.

Una gara da brividi seguita a distanza dai tifosi non solo di Alassio ma di tutta la Riviera che avevano puntato la sveglia alle 3.50 per assistere alla prova in Giappone.

Un risultato importante che sottolinea le capacità dell’atleta ligure ed un buon momento dell’intero movimento ligure in costante crescita negli ultimi anni.