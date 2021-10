Oggi presentazione libro La mia politica in cucina di Renata Briano

Oggi nel tardo pomeriggio presso “Il Dado Errante-Ludo Pub” sito in Corso Galliera 97/r alle ore 18 presentazione del libro “La mia politica in cucina” di Renata Briano edito da Leucotea. Evento organizzato dall’Associazione “Change X Change”.

Parteciperanno, oltre all’autrice, Cristina Lodi Consigliere Comunale, Massimo Ferrante Presidente Municipio Bassa Valbisagno, Francesco De Vincenzi Presidente Cooperativa Sottocolle. Modera l’incontro Michela Alessio Vice Coordinatrice Gruppo “Change X Change”

“Amo da sempre la cucina, anche se è solo di recente che mi ci sono potuta “immergere” a tempo pieno ed è così che, giorno dopo giorno, tra soffritti e bolliti, impasti e lievitati, le ricette hanno iniziato ad accumularsi ed ho deciso che i tempi erano maturi per condividerle con voi.” – afferma la Briano. Un volume da sfogliare, con le ricette che si susseguono senza un preciso ordine, suddivise solo da un codice cromatico: gli antipasti in giallo, i primi in rosso, i secondi in arancione, i contorni in verde, le torte salate e lievitati in violetto e i dolci in azzurro. Qua e là poi sono stati inseriti qualche prezioso consiglio e le fantastiche ricette “amiche” che negli anni sono state regalate all’autrice da amici e parenti.

Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link https:/www.eventbite.com/e/biglietti-presentazione-la-mia-politica-in-cucina-di-renata-briano-186636584047.

In caso di maltempo sarà necessario esibire il Green Pass in quanto la location sarebbe considerata spazio al chiuso.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming. Marcello Di Meglio