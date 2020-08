Oggi niente CerialeVela. Le altre regate in Liguria

CERIALE- Il Consiglio Direttivo della Lega Navale di Ceriale ha deciso di annullare le tradizionali regate estive “Cerialevela” e “La Ponentina”, previste per oggi e per il 9 di agosto non essendo in grado a livello organizzativo di garantire il distanziamento sociale.

Resta comunque ricco di appuntamenti il fine settimana in Liguria per gli appassionati del mare e della vela.

A San Bartolomeo al Mare, domani si terrà il Memorial Ghigliazza Musso. L’ appuntamento è aperto a tutte le derive ed anche agli Optimist. Ad organizzare il l’ Open Memorial è il Circolo Nautico San Bartolomeo al Mare.

A Spotorno, oggi e domenica, la Regata del Golfo. In acqua si vedrà la tradizionale grande flotta composta da tutte le derive, esclusi gli Optimist. Anche questa manifestazione è Open ed è organizzata dalla Lega Navale Italiana di Spotorno.

A Monterosso al Mare, domani un importante appuntamento: c’è infatti grande attesa per il tradizionale Trofeo Cenzino Sanna che vedrà impegnate le classi 470, Laser Standard, 420 e RS Feva. Ad organizzare la gara è il Circolo Velico Monterosso.

A La Spezia infine è in programma la terza prova del Campionato Zonale per le classi Laser. La gara è anche valida per il ranking e per la qualificazione ai campionati italiani.

PAOLO ALMANZI