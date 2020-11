Oggi indice Rt 1,06. Toti ribadisce: Liguria in area gialla entro dicembre se scende sotto 1

“A oggi l’indice R(t) in Liguria secondo i nostri calcoli è intorno a 1,06-1,07. Questa settimana sarà fondamentale per vedere l’andamento dei dati. Se entro la fine del mese l’indice R(t) scende sotto 1 e il numero di ricoverati comincia sensibilmente a scendere potremo ragionare di interventi ampliativi”.

Toti: obiettivo indice Rt a 1 e calo ospedalizzati entro dicembre. Poi ritorno in area gialla

Lo ha ribadito oggi il governatore ligure Giovanni Toti, intervistato durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1.

“Ancora qualche giorno – ha aggiunto Toti – in area di criticità arancione sicuramente. Questa settimana sarà determinante.

La curva del contagio sta scendendo e se questo andamento si confermerà e gli ospedali torneranno a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nell’area di criticità gialla.

Impegniamoci per la nostra salute, per chi lotta in prima linea dentro e fuori dagli ospedali, per chi aspetta di tornare al lavoro per mantenere la propria famiglia. Tutti possiamo fare la nostra parte. Coraggio Liguria”.