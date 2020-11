Fake news, Comune di Genova precisa: nessuna sala scommesse in via della Maddalena

“Nessuna richiesta in merito all’apertura di una sala scommesse in un locale in via della Maddalena è pervenuta al Comune di Genova e non ci sarà comunque alcuna sala giochi o centro scommesse”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessora comunale al Commercio e al Centro storico Paola Bordilli (Lega) rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini e dei comitati di quartiere, che nei giorni scorsi avevano denunciato la presenza di cartelli pubblicitari di sale scommesse in un locale del Centro storico.

“Nell’area interessata – ha spiegato Bordilli – non è possibile insediare attività legate al gioco d’azzardo.

Dopo aver condotto gli appositi approfondimenti, ho appurato che nemmeno al Settore Edilizia sono state aperte pratiche che riguardano il locale in questione.

Inoltre, il palazzo risulta vincolato. Qualsiasi tipo di intervento al suo interno, dunque, avrebbe la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Lavorando in modo congiunto con l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale abbiamo disposto immediati controlli dai quali è emersa l’irregolarità dei cartelli pubblicitari esposti, immediatamente sanzionati.

Nessuno aveva titolo per inserire i cartelli fonte di allarme per i cittadini. L’amministrazione comunale sta procedendo pertanto a sanzionare l’illecito.

Tanti cittadini mi hanno scritto e ho voluto rassicurarli e ringraziarli per la segnalazione rispondendo personalmente a ciascuno.

Ribadisco che non ci sarà nessuna nuova apertura di sale scommesse, pertanto ritengo male informate o strumentali alcune polemiche di questi giorni, che davano già come autorizzata tale attività.

Il mio assessorato oggi più che mai rimane aperto al confronto con chiunque ami davvero il Centro storico e voglia lavorare assieme per una riqualificazione attesa da troppi anni”.