Oggi festa Tricolore, Bucci: Genova città Inno nazionale custodisce uno dei primi vessilli

“Nella giornata in cui si celebra la festa della bandiera italiana, vogliamo ricordare che a Genova, ufficialmente dichiarata Città dell’Inno Nazionale, è custodito uno dei primi vessilli italiani: si trova al Museo del Risorgimento.

Il Tricolore, che diventerà il simbolo dell’unità e dei valori della nostra Nazione in cui ci riconosciamo, fu sventolato per la prima volta il 10 dicembre 1847 da Goffredo Mameli sulla collina di Oregina in occasione delle celebrazioni per il centenario della cacciata dagli austriaci dalla città.

Genova ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella storia d’Italia e siamo impegnati con tutte le nostre forze affinché continui ad averlo anche in futuro”.

Lo ha dichiarato oggi su Fb il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Oggi – ha aggiunto su Fb il governatore ligure Giovanni Toti – festeggiamo il Tricolore, la bandiera che ci rappresenta tutti e rappresenta la nostra Repubblica, con i suoi valori fondanti. Dovremmo ricordarcelo di più, tutti i giorni dell’anno”.