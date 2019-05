Oggi è l’ultima giornata per rientrare nelle case di via Fillak

Oggi è l’ultima giornata per gli sfollati di ponte Morandi per rientrare nelle proprie case di via Fillak.

Il maltempo che ieri ha colpito Genova e tutta la Liguria ha fatto slittare di ventiquattro ore l’operazione.

Nell’ultimo rientro in casa gli sfollati potranno recuperare gli ultimi oggetti.

Non potranno invece portare via i mobili, quelli in buone condizioni infatti verranno donati alla comunità di Sant’Egidio.

Nella giornata ci saranno 25 accessi dove entreranno fino a sei persone alla volta in ogni appartamento. Le persone saranno scortate dagli uomini della protezione civile, della croce rossa e della polizia locale. Oggi e domani tocca alla ‘zona nera’ il prossimo weekend invece toccherà alla ‘zona rossa’.

Nel mentre proseguono i lavori di demolizione. In particolare si lavora sulle pile 4 e 5.

Per questo, fino al prossimo 15 maggio, resta chiusa, sul lato Ovest, corso Perrone.