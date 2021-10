Oggi assemblee SNALS per Cairo Carcare e Millesimo

Proseguono le assemblee dello SNALS in provincia di Savona in video conferenza

SAVONA- Proseguono oggi con l’appuntamento per il personale della scuola degli Istituti Comprensivi di Cairo Montenotte, Carcare e Millesimo, le assemblee dello SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola). Il professor Enzo Sabatini, segretario provinciale ci ha comunicato che assemblee sono state indette in modalità di videoconferenza ed in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 19.04.2018 e dell’art. 3 comma 3 del Contratto Integrativo Regionale del 16.06.2008.

Questi i punti all’ ordine del giorno: intervento del segretario provinciale Sabatini sui temi degli organici, delle immissioni in ruolo docenti ed ATA, sulla mobilità annuale, gli incarichi e la situazione delle pensioni. Seguirà l’ intervento del vice segretario provinciale professor Daniele Alberi sulle problematiche relative alla sicurezza ed alla tutela della salute in relazione all’emergenza Covid-19, che sono state alla base della decisione del direttivo SNALS di convocare le assemblee in videoconferenza. Alberi interverrà anche sul’ organizzazione dei corsi.

Quindi toccherà al professor Nicola Bina che spiegherà le modalità di comunicazione e circolazione delle informazioni dello SNALS con gli iscritti. Infine ci sarà l’ intervento del segretario regionale dello SNALS il dottor Bertrand Viti.

Le assemblee, a norma dell’art. 3 comma 3 del CCRD Liguria del 16.06.2008, sono convocate per tre ore per consentire al personale interessato di poter raggiungere in tempo utile la propria sede. Per poter entrare direttamente nell’assemblea è sufficiente copiare sul browser (Chrome, Edge, Firefox, Opera) il link qui riportato e sottolineato sotto ciascuna assemblea. Se si accede dal cellulare occorre invece scaricare prima la APP di Meet ed inserire il codice di accesso indicato.

Martedì 12 ottobre: dalle ore 8 e 10 alle 11 e 10 per gli Istituti Comprensivi di Cairo Montenotte, Carcare e Millesimo

meet.google.com/uin-tdah-fye

Dalle ore 11 alle 13 per I.I.S. “Patetta” Cairo Montenotte e Liceo “Calasanzio”Carcare

meet.google.com/cua-zcgx-xgf

Mercoled’ 13 ottobre: dalle 8 e 10 alle 11 e 10 per gli Istituti Comprensivi delle Albisole, Quiliano, Sassello, Spotorno, Vado Ligure e Varazze.

meet.google.com/tys-ypne-qsu

Gioved’ 14 ottobre: dalle ore 8 e 10 alle 11 e 10 per gli Istituti Comprensivi di Savona e C.P.I.A.

meet.google.com/rxz-ahew-isf

Dalle ore 11 alle ore 13 per gli Istituti Superiori di Savona

meet.google.com/hyx-hibz-iki

CLAUDIO ALMANZI