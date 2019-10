Oggi al via una nuova filiera locale in ''Liguria genuina''

Siamo felici di poter finalmente annunciare l’inaugurazione di progetto Ecologyamo Cooperativa Sociale , progetto che ha unito un circuito tra alcune aziende agricole locali con l’intento di realizzare una filiera corta che esalti e promuova i prodotti ortofrutticoli

In pochi mesi, anche grazie alla collaborazione con il Consorzio Mercato del Carmine, abbiamo costituito una rete di impresa che vede protagoniste 15 aziende liguri, ognuna di esse selezionata per la qualità dei suoi prodotti

Questo progetto – sviluppato grazie al “Bando sottomisura 16.4 PSR della Regione Liguria – Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” intende valorizzare la produzione agricola locale recuperando il legame con il territorio e imparando a conoscere sapori tipici e tradizioni gastronomiche.L’obiettivo principale della Filiera è quello di mettere in contatto produttore e consumatore in maniera pressoché diretta, cercando di eliminare ogni passaggio intermedio, questo è un aspetto fondamentale per diversi motivi.Innanzitutto si garantisce al cliente un prodotto FRESCO che arriva alla vendita non appena raccolto; l prodotto è naturalmenteTRACCIABILE – quindi di facile individuazione la sua provenienza- ed infine, grazie alla filiera, può essere venduto ad un prezzoGIUSTO, eliminando tutti i passaggi intermedi.

La naturale evoluzione della filiera è che venga rispettata una prerogativa ulteriore che è quella di seguire la STAGIONALITA’ dei prodotti.

Quello che accomuna tutti i prodotti presenti all’interno della filiera sono inoltre accomunati perché tutti selezionati per ALTA QUALITA’, con la garanzia che quanto proposto sia stato selezionato con cura e che esaudisca i criteri definiti per la selezione stessa.

Come ulteriore garanzia di tutto questo, aspetto estremamente rilevante per noi, Liguria Genuina garantisce parametri di qualità, con un agronomo professionista iscritto all’albo, che ha l’incarico di controllare che la filiera rispetti gli accordi di sicurezza sanitaria del prodotto, oltre ai criteri produttivi.

Le realtà coinvolte nella filiera ad oggi sono una quindicina ma con l’obiettivo di aumentare ed incrementare la rete d’imprese con l’adesione di ulteriori aziende agricole; ad oggi le aziende che hanno aderito sono:Cooperativa Alta Valle Sturla – Az. Agricola La Valletta del Re Parodi Emilio – Parodi Nutra Srl – Az. Agricola Giassetto- Az. Agricola Panetta – Cooperativa Sole di Maggio – Az. Agricola La Volpara di Sonja Parigger – Az. Agricola Romina Siboldi – Cascina Salvega di Rita Ottonello – Coop. Valli Genovesi – Le Gardenie 2 – Az. Agricola l’Ape Regia di Ivan Aicardi – Az. Agricola Vallombrosa – Az. I Tesori di Levante.

Inoltre il progetto vanta alcune preziose collaborazioni con importanti realtà locali quali: Slow Food, Ente Parco dell’Aveto e Comitato di sviluppo rurale in Valpolcevera, grazie a queste preziose sinergie verranno anche organizzare attività di carattere didattico, informativo e ludico.Al giorno d’oggi è sempre più importante l’attenzione verso il cibo e agli alimenti che portiamo sulla nostra tavola; è per questo che abbiamo deciso di avere anche un punto vendita dedicato dove le persone possano vedere “dal vivo” la freschezza dei prodotti e fare scelte consapevoli.La vendita di questi prodotti – freschi e genuini – avverrà in un punto vendita sito in Via Brignole de Ferrari 6R a Genova, e qui si gestiranno tutte le produzioni locali oltre ai contatti diretti con i clienti.Questo negozio sarà il fulcro del progetto poiché all’interno dello stesso potrete trovare tutti i prodotti locali, selezionati accuratamente per qualità e stagionalità al giusto prezzo.Sarà inoltre possibile acquistare anche prodotti trasformati e confezionati quali miele, marmellate, sciroppi e molto altro.Vi aspettiamo Giovedì’ 24 Ottobre alle ore 16.00 per l’inaugurazione di questo importante progetto.