OCR a San Colombano, una gara molto particolare di interesse nazionale

Con il termine OCR si intende “Obstacle Course Race”, ovvero una gara di corsa e resistenza che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali.

La principale gara del calendario italiano è la “Rea Palus Race” che si svolgerà sabato 20 marzo a San Colombano Certenoli, giunta alla quinta edizione, che vedrà oltre cinquecento atleti partecipanti su di un tracciato di dieci chilometri con ventuno ostacoli.

Il comitato organizzatore ha associato alla competizione ad una rigida applicazione dei protocolli sanitari: i partecipanti dovranno presentarsi alla spunta con assoluta precisione all’orario comunicato in precedenza, potranno così entrare in un’area apposita per fare il riscaldamento e poi saranno chiamati alla partenza della propria batteria.

Lo staff della Sporteventi ha inoltre predisposto un’autentica “bolla” intorno al percorso di gara: non saranno ammessi spettatori né accompagnatori, solo i concorrenti impegnati.

A proposito di questi, tutti quelli che prevedono l’utilizzo delle mani sarà obbligatorio usare il gel sanificante prima del superamento.

Inoltre, dopo l’arrivo, i concorrenti riceveranno una nuova mascherina da indossare subito e andando avanti un pacco gara sigillato con medaglia ricordo e ristoro e un fantastico kit offerto dagli sponsor.

Non si procederà a premiazioni in loco, per ridurre al minimo le possibilità di possibili assembramenti. Alla gara, essendo inserita nel calendario nazionale ed essendo la Liguria in zona arancione, potranno partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, muniti di apposita autocertificazione.

Sarà sicuramente un’edizione diversa dal solito, ma se mancherà la possibilità di socializzare non diminuirà certo l’entusiasmo tipico dalla “Rea Palus Race”. Roberto Polleri (Foto di Sporteventi SSDRL)

Per informazioni sulla manifestazione: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, www.reapalusrace.it