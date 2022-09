Nuvola Rossa, Aqualung e Energy si aggiudicano la veleggiata di fine estate della LNI di Varazze

Alla Veleggiata Varazze-Celle Ligure-Varazze, organizzata alla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, nel contesto della grande manifestazione di Sport e Solidarietà, voluta dalla Gioielleria Salvemini per festeggiare i suoi primi 120 anni di attività a Genova e Varazze, nello Stile, Tradizione e Innovazione, disputatasi domenica 4 settembre 2022, hanno partecipato una ventina di imbarcazioni.

Oltre settanta esperti velisti si sono cimentati in una appassionante competizione, nella quale sono stati coinvolti anche i tanti spettatori varazzini e cellesi, nonché i tanti ospiti ancora presenti nelle due cittadine interessate dall’evento sportivo di fine estate, non a caso denominato … “Tre generazioni un gioiello”.

La quota di iscrizione alla veleggiata, come previsto dall’evento, nel corso della grande festa svoltasi in serata nella centrale piazza Beato Jacopo, sede della Gioielleria Salvemini, è stata donata in beneficenza a: Protezione Civile, Oratorio Don Bosco, San Vincenzo, Caritas di Varazze.

Le imbarcazioni partecipanti sono state suddivise in tre categorie (VI e V – IV e III), a seconda delle loro dimensioni. Ed ecco l’elenco dei primi tre classificati in ognuna delle tre categorie, premiati dalla Gioielleria Salvemini con una coppa e il bracciale in argento “Varazze 2022”. Inoltre, tra tutti i partecipanti è stato estratto a sorte un orologio “Bomberg”:

– Categoria VI e V: 1° Nuvola Rossa di Davide Grignani, 2° Va…lentina di Rinaldo Trucco, 3° Sparviero di Alberto Pedone.

– Categoria IV: 1° Aqualung di Stefano Tami, 2° Creusa de ma di Federico Nava, 3° Tangaroa di Luca Cervellin.

– Categoria III: 1° Energy di Raffaele Sicignano, 2° Fiore blu di Alfonso Sicignano, 3° Jonia di Stefano Fiorentini.

La manifestazione, iniziata alle ore 9:30 con il consueto briefing, si è conclusa con la premiazione tenutasi nella darsena della Marina di Varazze, in via Tornitori n.10, davanti alla sede della LNI Sezione di Varazze, alla presenza dell’Assessore Mariangela Calcagno, in rappresentanza del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, impegnato in un matrimonio, del Vicedirettore della Marina di Varazze Dr. Italo Bogliolo e, naturalmente di Simona Salvemini, seguita da un superlativo rinfresco con brindisi finale e un lungo e fragoroso applauso a Lei, la proprietaria dell’omonima gioielleria, sponsor e animatrice dell’evento, visibilmente emozionata ma felice per l’accoglienza riservatele.

