Nuovo Spazio Clienti Iren a Sturla. Il Gruppo lo ha inaugurato questa mattina a Genova in piazza Sturla 1/b.

Nuovo Spazio Clienti Iren a Sturla al servizio dei cittadini.

È stato inaugurato oggi 5 aprile a Genova in piazza Sturla 1/b il nuovo Spazio Iren per i cittadini del Medio Levante genovese, alla presenza di Gianluca Bufo, Direttore Business Unit di Iren Mercato e dell’Assessore del Comune di Genova Matteo Campora.

Il nuovo Spazio Iren nasce in piena coerenza con i valori del Gruppo, il quale da sempre considera il contatto diretto con il Cliente un elemento distintivo dell’Azienda.

La posizione del negozio è in un punto strategico, ad alta percorrenza, facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici.

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato, afferma:

“Siamo molto contenti di inaugurare il nuovo sportello Iren, che ci auguriamo possa essere il punto di riferimento per tutti i cittadini del medio levante genovese.

Nonostante si stia andando sempre più verso la digitalizzazione dei servizi, noi di Iren crediamo ancora fortemente che il contatto diretto con il Cliente sia di fondamentale importanza e rappresenti un valore aggiunto”.

Cinzia Sillano, legale rappresentante di Airen Caldaie, ha aggiunto:

“Questo che oggi inauguriamo è il secondo store realizzato a Genova con Iren Luce Gas e Servizi.

Abbiamo individuato la zona del Levante Genovese nell’ottica di rafforzare il presidio territoriale, con l’intento di fornire ai cittadini il servizio per le commodity e non solo, in modo sempre più capillare”.

Presso il nuovo Store il Cliente avrà la possibilità, oltre che di accedere alla gestione delle pratiche di luce, gas e acqua e alla sottoscrizione di nuove offerte, di visionare la vasta gamma di prodotti proposti da IrenLuce Gas e Servizi, dalla smart home alla mobilità elettrica a zero emissioni.

Non solo, troverà consulenza per l’efficientamento energetico con proposte di apparecchi per la climatizzazione e riscaldamento di ultima generazione, visionabili direttamente presso il negozio, con possibilità di avere la sostituzione accedendo allo sconto in fattura.

Il nuovo sportello genovese, si aggiunge agli altri 30 Spazi Iren totali presenti sul territorio ligure, concepiti per un’offerta di servizi ampia e variegata:

dalla gestione delle pratiche alla vendita dei nuovi prodotti e servizi commerciali, per i quali Iren intende rappresentare verso i clienti una valida e concorrenziale alternativa rispetto al mercato.

Gli orari di apertura al pubblico dello Spazio Iren sono i seguenti:

dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, il Sabato dalle 08:30 alle 12:30