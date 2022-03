Nuovo libro dello spezzino Edoardo Montaina. Documenta l’intervento dell’uomo nell’ambiente attraverso l’ingegneria civile.

Nuovo libro dello spezzino Edoardo Montaina, lavoro fotografico

L’intelligenza umana all’opera nella natura, le grandi opere di ingegneria civile:

Building Sights. A Journey Through Contemporary Infrastructure

edito da Rizzoli

prodotto da Webuild

edizione digitale su www.buildingsights.webuildgroup.com

il libro fotografico di Edoardo Montaina che testimonia l’intervento dell’uomo nella natura attraverso un affascinante reportage delle grandi opere di ingegneria civile.

Prodotto dal Dipartimento Corporate Identity and Communication di Webuild ed edito da Rizzoli, il volume è anche disponibile in versione digitale sul sito www.buildingsights.webuildgroup.com.

I testi sono dell’antropologo Franco La Cecla e del filosofo e critico d’arte Nicola Davide Angerame, con l’introduzioni di Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.

Con oltre 200 fotografie Edoardo Montaina ci racconta l’intervento umano sulla natura, attraverso poliedrici aspetti:

antropologico, architettonico, naturalistico, astratto, industriale e sperimentale; che troviamo suddivisi nei vari capitoli del libro: Visioni, Città, Natura, Volti, Geometrie, Velocità, Opere, Tracce.

Dopo due anni di paziente e attento lavoro, il Dipartimento Corporate Identity and Communication di Webuild pubblica il libro fotografico edito da Rizzoli:

“Building Sights. A Journey Through Contemporary Infrastructure”, con le fotografie dello spezzino Edoardo Montaina – ed. ing., 255 pagg., tiratura limitata – testi dell’antropologo Franco La Cecla e del filosofo e critico d’arte Nicola Davide Angerame, con l’introduzione di Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.

Il libro offre un accesso privilegiato ai “lavori in corso” che avvengono negli spazi protetti dei cantieri del prestigioso gruppo italiano Webuild.

Usando diverse tipologie di fotografia (antropologica, architettonica, naturalistica, astratta, industriale e sperimentale) Montaina “distilla” i significati reconditi relativi alla vita nei cantieri e coglie il senso profondo del lavoro umano, raggiungendo una posizione di spicco nello storytelling visivo relativo alle costruzioni.

La grazia, il mistero e il senso di scoperta che si celano nelle immagini del libro, fanno di Montaina una sorta di Omero visivo, di Dante con la macchina fotografica chiamato a condurci dentro gli spazi “segreti” dei grandiosi progetti edilizi e mostrandoci l’intelligenza, la forza e la bellezza racchiusi in ogni impresa ingegneristica.

Edoardo Montaina

La carriera professionale di Edoardo Montaina (La Spezia, 1954) inizia nel 1985. Dal 1994 al 1996 ha pubblicato tre libri.

Il primo era dedicato a Roma: La Galleria Borghese. Gli altri due sono viaggi all’interno dell’antica Roma: I luoghi del consenso imperiale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Traiano e I Fori Imperiali.

Questi libri sono stati pubblicati da Progetti Museali Editori, Roma. Con il suo libro Invito al Quirinale (Mondadori, 2002) Edoardo Montaina è stato nominato dal Presidente della Repubblica Italiana come autore interprete del Palazzo Presidenziale a Roma.

Dal Museo Nazionale d’Arte MAXXI di Roma a Copenaghen a Città del Messico, diverse mostre in tutto il mondo sono state dedicate alla sua serie d’arte The delicate hints of our life (2012).

Nel 2013 il Palazzo Ducale di Genova ha ospitato una mostra personale: Edoardo Montaina. L’arte della fotografia industriale.

E nel 2015 la città di Pechino ha ospitato la sua mostra antologica Visions of Beauty al Centro Espositivo di Pechino.

Alla Triennale di Milano sono state esposte le sue foto della costruzione del nuovo Canale di Panama, poi pubblicate nel libro Panama Canal. A journey between two oceans (Rizzoli, 2017).

www.montaina.it

Scheda libro fotografico:

Titolo: Building Sights. A Journey Through Contemporary Infrastructure

Fotografie: Edoardo Montaina

Testi: Franco La Cecla, Nicola Davide Angerame, introduzione di Pietro Salini

Edizione: Rizzoli – Lingua: Inglese, 255 pagg., tiratura limitata

Edizione digitale su: buildingsights.webuildgroup.com

Produzione: Webuild – Dipartimento Corporate Identity and Communication