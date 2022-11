Nuovo controllo biglietti Amt: controllori in azione a Recco

Nuovo controllo intensivo Amt: VTV in azione a Recco. Controllati 419 passeggeri sulle linee provinciali.

Un nuovo controllo biglietti intensivo di Amt-Genova si è svolto il 25 novembre 2022 nel pomeriggio a Recco. Il controllo è avvenuto tra le ore 13 e le 18 una squadra mista, composta da 5 VTV (Verificatori di Titoli di Viaggio) urbani e provinciali, ha controllato i passeggeri a bordo bus Amt e al capolinea di Recco. I controlli hanno riguardato le linee provinciali 773, 775, 776 e 872.

Durante le cinque ore di controlli, i VTV hanno verificato i titoli di viaggio di 419 passeggeri, rilevando 27 situazioni irregolari: 12 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando al verificatore l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 6,4%.

L'azione rientra nell'ambito del nuovo Piano di verifica e controllo di Amt-Genova, avviato lo scorso 18 ottobre con l'obiettivo di intensificare e rendere ancora più efficaci i controlli, localizzandoli in strategici hub di interscambio o ad alta frequenza di linee, proprio come il capolinea di Recco per le linee del Golfo Paradiso. Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane, affiancate ai controlli mirati e ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 VTV in ambito urbano e provinciale.