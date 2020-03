C’è un nuovo caso di positività da Covid-19 a Santa Margherita Ligure. Il soggetto è in casa. È il terzo caso, di cui uno attualmente ospedalizzato a Sestri Levante.

In Liguria sono 809 le persone positive; 79 in più di ieri, ospedalizzati 502. I guariti sono 67; 13 in più di ieri. I deceduti sono 73; 13 più di ieri. Tra queste una donna novantenne di Rapallo. In sorveglianza attiva ci sono 1812 persone, 460 nella Asl4, a Santa Margherita Ligure sono 17.

A Santa Margherita non si stancheranno di ripetere e di dire grazie ai controlli delle forze dell’ordine e gli interventi di sanificazione sono quotidiani. Ogni giorno, il comune pubblica i numeri; quelli della Polizia Locale di oggi sono: 32 persone controllate; 2 denunce art. 650 cp; 60 controlli nelle attività commerciali; 2 pattuglie per 12 ore di servizio. ABov