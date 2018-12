Nuovo ambulatorio medico aperto festivi e lunedì: Val Polcevera ringrazia Viale

Il piano sanitario per le emergenze nel periodo delle festività prosegue. Ieri ho visitato l’ambulatorio per i codici bianchi in Val Polcevera a Genova. Operativo il ‘ps’ per il mal di denti e apertura studi medici nei festivi”.

Lo ha dichiarato l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale, che su Fb è stata ringraziata dai residenti e dai volontari della Croce Rosa Rivarolese insieme alle altre autorità e associazioni che hanno contribuito a realizzare il progetto per l’area della città duramente colpita dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi.

Il servizio dell’ambulatorio medico presso via Croce Rosa 2 a Rivarolo è aperto i sabati e le domeniche. Inoltre è stato esteso anche alle mattine dei lunedì e durante i giorni festivi fino al 22 marzo.