Genoa-Fiorentina, biglietterie aperte dalla mattina

Anche la vigilia di Genoa-Fiorentina, ultimo boccone per gli affamati di calcio prima del lungo digiuno a inizio 2019, se ne sta andando con le rifiniture delle squadre e le conferenze dei tecnici Prandelli e Pioli.

La prevendita per assistere al match si sta scaldando in queste ore. Sono più di 19.500, alle ore 12:30 di venerdì, i titoli di accesso di cui sono muniti gli spettatori tra quota abbonati e numero di paganti. Ci sarà un bel colpo d’occhio in concomitanza di una bella giornata di sole e di prezzi abbordabili, visto anche il rango degli avversari, applicati dalla società per l’occasione (la partita in tv verrà trasmessa solo da Dazn). Le biglietterie dello stadio Ferraris, in via Monnet (fronte Tribuna), apriranno dalle ore 10. I tagliandi saranno acquistabili sabato pure al Ticket Office del GMS al Porto Antico (10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it.

Questi i costi base dei tagliandi (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10), Tribuna Inferiore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti 20 euro (non è richiesta tessera del tifoso). Gli Under 14 possono ritirare un biglietto gratuito, per Gradinata Sud o Distinti, esclusivamente al Ticket Office in via al Porto Antico 4.