Nuovi allestimenti per Genova Jeans. Civ Luccoli e Fismo Confesercenti partecipano alla prima edizione della manifestazione con installazioni a tema.

Nuovi allestimenti per Genova Jeans nel centro storico.

Anche il Civ Luccoli e Fismo Confesercenti partecipano alla prima edizione di Genova Jeans, in programma dal 2 al 6 settembre.

Francesca Recine, presidente del Civ e di Fismo, spiega quanto segue:

«Saremo presenti in due distinte location, con l’entusiasmo di chi ama, lavora e vive nel centro storico:

con un’installazione nell’atrio del Palazzo dei Rolli di Bartoleomeo Invrea, di Via del Campo 10, e naturalmente in piazzetta Luccoli, dove realizzeremo un allestimento con i jeans stesi allo stesso modo in cui usava, un tempo, in tutti i nostri meravigliosi carruggi:

con i cavi tesi tra un palazzo e l’altro».

Tema dell’installazione di Via del Campo, curata da Corrado Lucarda di “Passengers” (via Luccoli 7 rosso), sarà invece il filo rosso che collega il mondo della moda alla natura e al concetto di ecosostenibilità come unica strada percorribile per tutti.

Paola Bordilli, assessore al commercio del Comune di Genova, aggiunge:

«Ringrazio il Civ di Via Luccoli per la collaborazione fattiva alla manifestazione Genova Jeans. È bello vedere come ci siano aiuto e condivisione di intenti tra zone diverse della città vecchia:

anche da questo parte la vera riqualificazione del nostro stupendo centro storico».