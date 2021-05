Nuove date per tour fotografico al Castello Coppedè

Il Polo della Fotografia, Il Castello Coppedè, l’Associazione “R. Aiolfi”, no profit Savona promuovono il concorso rivolto a tutti gli appassionati di fotografia

Consegna on line entro le ore 12 del giovedì 27 maggio 2021 – richiedere il regolamento. Sono organizzati 2 tour fotografici a maggio dedicati al Castello di sabato 8 maggio, domenica 16 maggio il link per le prenotazioni è: https://castellocoppede.com/calendario-eventi/ al costo di 10€ a persona dalle 14.30 alle 17.30. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti, fotoamatori e studenti maggiorenni o non maggiorenni ma con l’autorizzazione di un genitore, l’scrizione è gratis si inviano max 5 foto solo in formato digitale dopo la selezione saranno stampate ed esposte in mostra nel Castello e premiate le prime tre classificate. Gino Coppedè fu un artista eclettico, sviluppò un suo stile ornamentale che coincise, nella scelta di alcuni motivi, con i caratteri più immediati dello stile Liberty. Per chiarimenti: giancarlopinto51@gmail.com sarà stampato il catalogo della mostra