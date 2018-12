Nuoto, Mondiali di Hangzhou in Cina: Martina Carraro bronzo nei 50 rana!

Piacevole sorpresa ai mondiali di Nuoto a Hangzhou in Cina. Martina Carraro, venticinque anni genovese ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei “50 rana”.

L’atleta è andata in vasca pochi minuti dopo il fidanzato Fabio Scozzoli, che era arrivato quarto, con un pò di delusione, nei 100 metri. Martina era preparata, ma forse non si aspettava questa sua prima “impresa” mondiale.

Ed a fine gara era quasi smarrita, sicuramente molto commossa, quasi incapace di parlare. Poi ai microfoni delle Televisioni, con le lacrime agli occhi, si è rilassata:

“Non mi aspettavo la medaglia – ha detto con sincerità la giovane atleta -. Come mi succede spesso, ero agitatissima prima della gara, poi alla partenza non più; mi sembrava quasi di aver già gareggiato mille volte ai mondiali! Certo, per me è stata una cosa straordinaria, un sogno gareggiare con queste atlete che pochi anni fa pensavo fossero inarrivabili… tra l’altro in vasca corta che non è il massimo per me. Evidentemente – conclude Martina – abbiamo lavorato molto bene ed i risultati sono arrivati”.

L’azzurra si è inchinata soltanto alla giamaicana Alia Atkinson (28”05) ed alla campionessa olimpionica Ruta Meilutyte (28”38). Martina ha conquistato il terzo posto con un ottimo 29”59, battendo il primato italiano a questi mondiali per ben tre volte. Martina, genovese, è fidanzata da tempo con Fabio Scozzoli, altro campione italiano.

I due vivono e si allenano assieme ad Imola. Non la prima volta che la nuotatrice italiana conquista una medaglia ai mondiali: era già successo due anni fa, sempre in vasca corta quando vinse la medaglia d’argento a Windsor.

Differenza non poco importante: allora si tratto di una medaglia collettiva, vinta con la staffetta azzurra nella 4×50 mista. Questa volta invece il merito è tutto suo. Da questi mondiali cinesi quindi il nuoto italiano può contare su di una nuova campionessa.

Franco Ricciardi