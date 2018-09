Nuoto, iscrizioni aperte per “Le Tre Prie 2018”

C’è tempo fno a sabato 22 settembre per iscriversi a “Le Tre Prie 2018 – 7^ Coppa Head”, competizione di nuoto di mezzofondo 3 km FIN organizzata dalla Rapallo Nuoto che sabato 29 settembre animerà la baia di San Michele di Pagana, in concomitanza – come da consuetudine – con la festa patronale della frazione rapallese. Cresce dunque l’attesa per la gara di mezzofondo che è ormai diventata un appuntamento imperdibile per atleti di tutta Italia vista anche l’incantevole cornice in cui si svolge. Il vincitore si aggiudicherà la Coppa Head. L’iscrizione va effettuata tramite la procedura online sul sito .

In programma anche due gare amatoriali (1000m e 1500m): per partecipare è possibile iscriversi direttamente in loco sulla spiaggia di San Michele di Pagana. Tra i protagonisti de “Le Tre Prie”, anche gli atleti Master della Rapallo Nuoto, protagonisti di un’ottima stagione coronata con diversi successi. «Pur non essendo una squadra di capoluogo, il nostro team Master conta quasi 60 elementi – spiega il tecnico Matteo Viani – Di cui alcuni vivono fuori Liguria ma hanno deciso di tesserarsi presso di noi, una Società arrivata nella Top 10 delle Società italiane e Top 3 nel Campionato italiano di Acque Libere. Negli ultimi tre anni il livello del team è cresciuto molto, tanto che si è passato da portare a casa 4-5 medaglie per Campionato Italiano a 10-15 medaglie. Nel corso della stagione invernale, da evidenziare gli acuti dell’inossidabile Salvatore Deiana, che ha abbattuto ben tre Record Italiani e un Record Europeo».