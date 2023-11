Nozze d’oro dei genovesi, Tursi festeggia i 50 anni insieme

Torna l’appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro.

Una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma anche un’occasione per l’amministrazione comunale per festeggiare coppie.

“Dopo il grande successo dello scorso anno con circa 7.000 coppie coinvolte, un numero record dovuto ai recuperi dopo l’emergenza pandemia – ha spiegato l’assessora comunale ai Servizi civici Marta Brusoni – anche quest’anno vogliamo festeggiare tantissimi genovesi che hanno raggiunto i 50 anni di vita assieme.

Una giornata di festa e anche un momento per ringraziare queste coppie che costituiscono un elemento portante per la nostra comunità.

Saremo felici, insieme al sindaco Marco Bucci, di accogliere in teatro chi, con il proprio lavoro e con la propria storia di vita, ha dato un contributo essenziale di crescita alla nostra città, rappresentando un esempio di unione e d’amore per tutti i genovesi, soprattutto per le generazioni future”.

Questa volta saranno protagoniste dei festeggiamenti 1800 coppie che si sono unite in matrimonio nel 1973.

Il Comune di Genova ha organizzato l’evento in due giornate, il 5 e il 19 dicembre, per dare la possibilità a tutte le “coppie d’oro” di festeggiare “insieme” nel tradizionale appuntamento al Teatro Carlo Felice, partner storico della festa.