Novavax in Liguria, Garibaldi e Brunetto: necessario attivarsi per reperire dosi

“Il nuovo vaccino anti Covid Nuvaxovid (Novavax) è entrato in commercio ed è stato autorizzato per gli over 18. Si tratta di un vaccino che non si basa sull’Rna messaggero, ma è a base di proteine.

Pertanto, il suo utilizzo potrebbe persuadere quei liguri che non si sono ancora sottoposti al ciclo vaccinale contro il coronavirus.

La Lega ha quindi presentato un’interrogazione al fine di conoscere quali iniziative Regione Liguria stia mettendo in campo per il reperimento delle dosi di Nuvaxovid. Secondo gli studi clinici, la doppia dose è in grado di fornire una protezione del 90% contro la malattia Covid-19”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Brunello Brunetto (presidente II commissione Salute e Sicurezza sociale).