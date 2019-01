No pago biglietto. Poi straniero tira sassi ai convogli: ritardi treni regionali

Stamane uno straniero come tanti è stato sorpreso senza biglietto e il controllore gli ha chiesto di scendere dal treno 2183 Ventimiglia-Milano all’altezza di Taggia, ma ha dato in escandescenze e ha tirato alcune pietre contro il convoglio causando la rottura di tre vetri dei finestrini e del vetro del locomotore di coda.

Lasciato libero di agire un’altra volta, il giovane straniero è salito sul treno regionale 11341 Ventimiglia-Genova ed è stato fatto scendere nuovamente ad Alassio.

Tuttavia, anziché chiedere scusa, il violento ha danneggiato la carrozza su cui viaggiava e poi ha cominciato a tirare di nuovo dei sassi al treno regionale infrangendo i vetri dei finestrini delle porte di accesso di tre differenti carrozze.

I viaggiatori sono dovuti scendere ad Albenga e hanno proseguito con il treno regionale 11283 Alassio-Genova.

Inevitabili il forte ritardo sui tempi di viaggio verso Genova dei passeggeri e pendolari della linea del Ponente ligure, presa di mira dalle sassaiole.

Alla fine, il giovane straniero è stato fermato e bloccato dai carabinieri e dagli agenti della Polfer. Il traffico ferroviario è potuto finalmente riprendere normalmente.

Inoltre, la notte scorsa si è registrato un episodio di vandalismo al treno regionale 6053 Acqui Terme-Genova in sosta nella stazione di Acqui Terme. Sono stati danneggiati undici finestrini di due carrozze. Per evitare la cancellazione della corsa, il personale di Trenitalia ha messo in sicurezza le parti danneggiate e ha inibito l’accesso alle due carrozze non praticabili per motivi di sicurezza. In questo caso, è stata sporta denuncia contro ignoti.