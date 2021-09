No green pass, per il settimo sabato di fila, oggi nuova manifestazione

A Genova l’appuntamento è alle 16 con partenza corteo alle 18.15

Ancora una volta i sostenitori del “No green pass” si sono dati appuntamento questo pomeriggio per il settimo sabato di fila nelle piazze italiane alle ore 18.

L’appuntamento di questo pomeriggio, sabato 4 settembre, a Genova è alle ore 16.30 in piazza De Ferrari con la partenza del corteo alle ore 18.15.

“Diamo un forte segnale alla stampa, alle istituzioni, a tutti i sostenitori del Green Pass: noi ci siamo, siamo sempre di più, siamo sempre più agguerriti. Non possono ignorarci, e non possono dipingerci come vogliono. Scendiamo in piazza uniti, arrabbiati, pacifici e numerosi.”, lo si legge sul gruppo telegram “Libera piazza Genova”

Ieri mattina un gruppo di studenti genovesi contro il green pass aveva protestato in via Balbi, sede dell’Università, contro l’introduzione del lasciapassare verde.

Proprio gli studenti universitari genovesi di “Free Students Organization” stanno organizzando tramite l’avvocato Isabella Pileri, una “diffida collettiva” con richiesta di “accesso agli atti” nei confronti del Rettore dell’Università di Genova per “il diritto allo stadio” e “contro la discriminazione” come da direttiva Ue.

Nel pomeriggio di ieri, alle 18, c’è stato, anche un presidio in piazza De Ferrari, organizzato, questa volta, dal sindacato Cub dove sanitari ed operatori scolastici, studenti e semplici cittadini, si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Ducale.