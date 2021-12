No Green pass in piazza, manifestazione pacifica anche a Capodanno

I manifestanti No Green pass di Genova, dopo l’ulteriore stretta decisa dal nuovo ‘decreto festività’, saranno in piazza anche il primo gennaio.

Lo hanno annunciato stamane i responsabili del comitato “Libera Piazza”.

Si tratta del 25esimo sabato consecutivo di protesta pacifica, con l’eccezione della settimana scorsa, quando il corteo era stato anticipato a venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale.

I numeri, in quell’occasione, erano stati più ridotti rispetto alle settimane precedenti.

La manifestazione di Capodanno si terrà a partire dalle 15, nella zona limitrofa al porto.

Partirà dalla rotonda del terminal Traghetti di San Benigno, per attraversare poi via Milano, via Pietro Chiesa, via Scarsellini, via di Francia e tornerà nel piazzale traghetti Iqbal Masih.