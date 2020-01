Nick Vallelonga in giuria al Monte-Carlo Film Festival

La 17^ edizione del Monte-Carlo Film Festival de la de la Comédie che si terrà dal 20 al 25 aprile nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco

Il Montecarlo Film Festival, Ideato e diretto da Ezio Greggio è tra i più importanti e significativi festival cinematografici esclusivamente dedicati alla commedia che negli anni ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale .

Ezio Greggio, “Sono onorato di annunciare che, dopo Emir Kusturica, il nuovo Presidente di Giuria sarà il 2 volte premio Oscar 2019 Nick Vallelonga, per il film “Green Book”. Prosegue la tradizione di grandi presidenti al nostro festival della Commedia, che anche quest’anno avrà grandi anteprime, commedie inedite in concorso da tutto il Mondo e tante star. Vi aspetto a Monte-Carlo dal 20 al 25 Aprile con il festival più bello e divertente del Pianeta. “

Nick Vallelonga, attore, sceneggiatore, produttore e regista italo americano di origini calabresi, vincitore della statuetta come sceneggiatore e produttore dell’epico “Green Book”, è il figlio del personaggio interpretato da Viggo Mortensen (Tony Lip) nel film di Peter Farrelly che ha conquistato 3 Oscar e 3 Golden Globes. Nella sua carriera Vallelonga ha anche diretto film come “Kingdom of the Blind”, “The Man with One eye is King”, “Choker e Stiletto”, recitato nella pellicola “Tutte le ex del mio ragazzo” e scritto la sceneggiatura del film campione d’incassi “Deadfall.”

L’artista italo-americano affiancherà gli altri membri della giuria del Festival accanto a numerosi ospiti italiani e internazionali e sarà presente alla cerimonia di premiazione che si terrà sabato 25 aprile durante l’elegantissima e prestigiosa serata di Gala condotta da Ezio Greggio che avrà luogo al Grimaldi Forum. Lo speciale andrà successivamente in onda su Canale 5.

Al Monte-Carlo Film Festival, dal 2001 partecipano ogni anno grandi registi e artisti di fama internazionale con l’obiettivo di promuovere i diversi generi della commedia attraverso masterclass e anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso. La Kermesse che, nel corso degli anni, ha assunto sempre più importanza nel panorama internazionale e’ riuscita a dare piu’ autorevolezza alla commedia, genere amatissimo dal pubblico, ma di solito poco considerato dalla critica.

“È molto più difficile fare commedie eleganti e intelligenti che dirigere una pellicola drammatica”, e’ quanto ha affermato lo scorso anno il Presidente di Giuria Emir Kusturica che ancora una volta sottolinea il grande valore culturale della commedia. Grazie al fondatore della rassegna Ezio Greggio e dello stimato Maestro Mario Monicelli (cofondatore del Festival), la commedia ha assunto sempre più importanza anche in altri festival Cinematografici Internazionali come Cannes, Roma, Toronto e Venezia.