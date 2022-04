New York, arrestato presunto autore sparatoria nella metro

E’ stato arrestato il presunto autore della sparatoria nella metropolitana di New York, ora risponderà dell’accusa di terrorismo.

New York, spari nella metro, diversi feriti

Si tratta di Frank Robert James, 62enne afroamericano. Con problemi mentali, è sospettato dell’attacco di martedì alla metropolitana di Brooklyn.

Frank James rischia l’ergastolo poiché su di lui c’è l’accusa di reato terroristico federale.

Da risultanze investigative, sembra che la pistola con cui James ha sparato nella metropolitana di New York, una Glock da nove millimetri, sia stata acquistata in Ohio.

“Ho fatto un sacco di cazzate in cui posso dire che volevo uccidere le persone.Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia faccia”. Queste le dichiarazioni riportate da un media locale.

Sempre secondo quanto riportato dai media l’uomo, sulla scena del crimine, era in possesso di due borse che contenevano una chiave di un furgone da trasporto, una carta di credito, una pistola, una tanica di gasolio e degli esplosivi.

Su di lui pesava anche una taglia da 50.000 $.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) April 13, 2022