Calcio, Serie A: la corsa salvezza di Genoa e Samp

Corsa salvezza molto tirata dove Genoa e Samp sono coinvolte in una corsa dalle mille insidie per evitare la retrocessione.

La Sampdoria nella partita di Bologna si è fatta sfuggire l’occasione di mettere un piede fuori e avvicinarsi alla zona salvezza. Il Cagliari all’inizio del girone di ritorno sembrava aver ingranato la marcia giusta per rimanere nella massima serie, ma con cinque sconfitte nelle ultime cinque partite è a un passo dal finire in zona retrocessione. Discorso differente per il Venezia, che a inizio campionato aveva un ruolino di marcia di tutto rispetto e ora, invece, tra le pretendenti alla permanenza in A è quella con il record peggiore (sei sconfitte nelle ultime sei partite). Il Genoa di Blessin è una squadra arcigna, ma dopo la sfilza di pareggi ha inanellato una sola vittoria e due sconfitte, ancora troppo poco: dal penultimo posto la B è vicina. La Salernitana è salita come outsider e quasi sempre è rimasta sul fondo della classifica. Sono poche le speranze degli uomini di Nicola, che hanno solo 16 punti, con però due gare da recuperare. Con la grinta data dal nuovo allenatore i campani però non si precludono di sognare una grande rimonta.