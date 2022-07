New Racing for Genova da un rally ad un altro

Dopo il “Roma Capitale” ecco la “Coppa Città di Lucca”

Da un rally ad un altro. Non conosce soste l’attività della scuderia New Racing for Genova che, dopo aver partecipato al “Roma Capitale”, è chiamata al via della “Coppa Città di Lucca”.

Rally di Roma Capitale – Quarantacinquesima posizione assoluta finale, settima di classe Rally5 e quinta tra i partecipanti al Campionato Italiano Assoluto Rally Junior per il torinese Matteo Ceriali, in lizza nella gara capitolina con il navigatore Luca Ferraris e con la Renault Clio. Tale piazzamento consente al giovane piemontese di recuperare una posizione in seno alla graduatoria provvisoria del CIAR Junior, dove ora è sesto con 28 punti, a 4 lunghezze dal quinto classificato.

Coppa Città di Lucca – Secondo impegno al volante – dopo l’esordio assoluto al Valli Oltrepò – per il “figlio d’arte” Francesco Perugia, che, nel prossimo fine settimana, prenderà parte al rally toscano con la Peugeot 208 R2B e con l’esperta chiavarese Marta De Paoli alle note. Obbiettivo del pilota alessandrino sarà quello di portare avanti il suo percorso di crescita.

Susa Grand Prix – E’ stato rinviato al prossimo 25 settembre lo slalom previsto per domenica sulla pista del Centro di Guida Sicura MotorOasi Piemonte, in quel di Susa. Per conto della New Racing for Genova era iscritta la torinese Rosanna Bramante, al volante della sua nuova Peugeot 208 R2B.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.