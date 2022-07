New Racing for Genova allo slalom “Favale – Castello”

Roberto Risso (Osella Suzuki) outsider per la vittoria finale

Archiviate le partecipazioni al 50° Rally San Marino, dove ha schierato gli equipaggi formati da Matteo Ceriali – Luca Ferraris (Renault Clio Rally5) e da Paolo Buscone – Mattia Bartolucci (Peugeot 208 Rally4) e alla 40^ cronoscalata Cesana – Sestriere, in cui si sono cimentati, con le loro 208, i fratelli Mauro e Adelmo Tessa, Rosanna Bramante e l’ex hockeista Massimiliano Stringat, la New Racing for Genova è pronta a tuffarsi nella 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, in programma sabato e domenica prossimi a Favale di Malvaro.

Valida per il Campionato Italiano di specialità, di cui è la sesta prova, la gara “fontanina” vedrà al via sei vetture della scuderia genovese presieduta da Laura Bottini. Tra tutte, l’Osella Suzuki del genovese Roberto Risso, da molti indicato come l’outsider in grado di disturbare i pretendenti al “tricolore” 2022.

Due i piloti della New Racing for Genova chiamati ad offrire una prova di primo piano in uno slalom importante. Sono Damiano Furnari, al via con la sua interessante BRC Evo 02 Suzuki, ed il lodigiano Giuseppe Lobaccaro, che porterà in gara una Proto 126 motorizzata Kawasaki 1000.

Hanno buoni propositi di mettersi bene in mostra, infine, anche Moreno Furnari (Fiat Cinquecento – E1 Italia 1150), Alex Zerega (Peugeot 208) e Diego Solis (Renault Clio RS), questi ultimi due reduci da buoni disimpegni al recente Rally della Lanterna.

