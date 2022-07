BB Competition e l’International Rally Cup

La Spezia – Non conosce sosta, la programmazione sportiva di BB Competition. Il sodalizio spezzino – reduce dalla brillante quanto sfortunata performance del suo pilota di riferimento Claudio Arzà al Rally del Matese – sarà impegnato sulle strade del Rally Internazionale Casentino, appuntamento che lo vedrà rappresentato da Nicola Angilletta. Un impegno che il pilota affronterà con una vettura che non utilizza da cinque anni, la Peugeot 106 di classe N2, esemplare messo a disposizione da team DS Sport e condiviso con Michael Adam Berni. Una scelta che – in virtù del cospicuo numero di partecipanti proposto dalla classe – permetterà all’equipaggio di poter acquisire maggior punteggio cercando di migliorare la, già di per sé, buona quinta posizione nel Trofeo Sport.

Rally Internazionale Casentino avrà nel “cuore” di Bibbiena il suo quartier generale. Lì saranno ambientate partenza ed arrivo della gara, con la pedana a far sfoggio in Viale Garibaldi e ad essere calcata dalle vetture protagoniste a partire dalle ore 21.30 di venerdì 15 luglio, con la presentazione degli equipaggi. L’indomani, sabato 16 luglio, le ore 10.10 “saluteranno” la partenza della gara e la disputa delle prove speciali “Corezzo” “Rosina” e “Crocina”, ripetute fino al raggiungimento di centocinque chilometri cronometrati con arrivo a Bibbiena previsto per le ore 21.15.

Nella foto di Amicorally: Nicola Angilletta impegnato nella precedente manche di campionato.