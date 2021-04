New Racing for Genova al via dell’IRCup

La scuderia parteciperà con Luca Fredducci e Clarissa De Rosa

Genova, 28 apr. – C’è anche la International rally Cup (IRCup) Pirelli nel programmi 2021 della New Racing for Genova. La scuderia diretta da Raffaele Caliro parteciperà a questa fortunata serie ventennale, pronta a scattare sabato e domenica con il 34° Rally Piancavallo, con l’equipaggio formato dal genovese Luca Fredducci e dalla sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa. La coppia varesina sarà in gara con la Peugeot 208 di classe R2B che le sarà messa a disposizione dalla FR New Motors, una vettura analoga a quella con cui hanno disputato la loro gara di casa, il Rally dei Laghi, dove hanno conquistato il successo di classe.

“Per via del lavoro – osserva Luca Fredducci – solitamente non riesco a seguire trofei o campionati e partecipo a gare che mi piacciono in periodi in cui riesco a organizzarmi. Si è però presentata l’occasione di partecipare, per la prima volta dopo 11 anni di gare, ad una serie bella e combattuta come l’IRCup e, organizzatomi con il lavoro, abbiamo quindi deciso di tuffarci in questa nuova avventura. Prenderemo parte al raggruppamento R2B, che prevede, tra l’altro, un gran bel montepremi, e anche all’abbinato Trofeo Peugeot Pro, nella classifica riservata alle “vecchie” 208 aspirate. I cinque rally della serie sono tutti molto belli, quasi gli unici che con le attuali norme Covid possono raggiungere i 100 km di prove speciali: Piancavallo, Taro, Casentino, Appennino Reggiano, Bassano, per noi tutte gare inedite tranne l’ultima, a cui abbiamo partecipato l’anno scorso. Iniziamo da Piancavallo, sperando che il meteo e, soprattutto, la nebbia ci lascino divertire: sarà comunque una bellissima esperienza e una gran lotta, in classe siamo infatti ben 21, quasi tutti iscritti al Campionato”.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it/