Neve in arrivo nell’entroterra ligure

Le previsioni ARPAL per il weekend dell’Immacolata

Il weekend dell’immacolata si conferma perturbato sulla Liguria, con effetti locali, in particolare da domani sera, che verranno aggiornati nel bollettino di domani mattina.

Lo scenario sinottico vede due strutture principali, i cui dettagli ancora sfuggono alle capacità previsionali dei modelli. Un minimo sulle isole britanniche e un minimo secondario sul Mar Ligure, in approfondimento durante la notte.

La bassa pressione determinerà un richiamo di venti, prevalentemente da nord est, che avranno effetti diversi a seconda del suo esatto posizionamento.

Oggi la giornata continuerà con pioggia impercettibile e macaja, alternata a qualche sporadica e temporanea schiarita. Dal pomeriggio venti rafficati da nord-est su centro-levante ed estremo ponente, mare fino a molto mosso.

Domani, sabato 7 dicembre, dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse sul centro-levante, con ulteriore rinforzo di venti da nord-est e crollo delle temperature a partire dalle ore serali, con minime diffusamente sottozero.

Nell’entroterra la pioggia si trasformerà in neve fra sabato e domenica, più probabile fra la valle Stura e la val d’Aveto, con possibile interessamento delle autostrade, in particolare A26 e A7.

I venti saranno di burrasca fino sulla costa su B e parte orientale di A, mare agitato con periodo in allungamento.

Domani in tarda mattina verrà diramato l’aggiornamento relativo alla serata e al resto del weekend in cui è opportuno rimanere informati sull’evoluzione del tempo.

Ed ecco le previsioni di Arpal

Oggi, venerdì 6 dicembre 2024

Nel pomeriggio rinforzo dei venti da nordest fino a localmente forti con raffiche tra 50 e 60 km/h sui rilievi del Levante e sui capi esposti di Ponente. Contestuale aumento del moto ondoso fino a mare localmente molto mosso nel pomeriggio sulla costa di Ponente.

Domani, sabato 7 dicembre 2024

Il sopraggiungere di una vasta area depressionaria determina un richiamo di correnti umide associato a deboli precipitazioni diffuse dal pomeriggio sul Centro-Levante, a carattere nevoso su DE in serata con quota neve in calo fino a fondovalle.

Al pomeriggio rinforzo dei venti fino a localmente forti da sudovest su costa di A, da sudest su BC; in serata brusco ingresso di venti forti su DE, di burrasca da nord su B e A orientale con raffiche fino a 80 km/h. Aumento del moto ondoso fino a mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C.

Dopodomani, domenica 8 dicembre 2024

La perturbazione continua a richiamare un flusso freddo-umido da nordest con deboli precipitazioni diffuse, a carattere nevoso fino a fondovalle su DE, oltre 300 m su interno B, oltre 800 m su interno C, specie nella prima metà della giornata. Venti dai quadranti settentrionali forti su DE, di burrasca su ABC con raffiche fino a 80-90 km/h. Mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C. Un netto calo termico associato all’intensa ventilazione determina condizioni di disagio fisiologico per freddo su B e localmente su A orientale.

Ricordiamo anche la suddivisione del territorio regionale: