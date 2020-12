Neve | Chiusura parte autostrade A26 e A7

Sono state effettuate delle chiusure parziali sulla A26 e sulla A7 causa neve.

Maltempo | La situazione sulle autostrade della Liguria: chiusure e code

Sta nevicando intensamente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e la Diramazione Predosa-Bettole e sulla A7 Milano-Serravalle tra Serravalle Scriva e il bivio con la A12.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce: tra la Diramazione Predosa-Bettole e Baveno, su tutta la Diramazione Predosa-Bettole, su tutta la Diramazione Stroppiana-Santhia, su tutta la Diramazione Gallarate-Gattico sta nevicando debolmente.

Per questo motivo d’intesa con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve,sono stati attivati i seguenti provvedimenti di divieto di circolazione temporaneo:

– sulla A26 Genova-Gravellona: tra il bivio con al A10 Genova-Savona e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole, in entrambe le direzioni di marcia e tra il bivio con la A21 Torino-Brescia e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole verso Genova Voltri,per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

– sulla A7 Genova-Serravalle tra la Diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova, tra il Bivio con la A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano .

– sulla Diramazione Predosa- Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la A7 verso la A7.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.