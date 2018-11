Paura, ma per fortuna nessun intossicato né ferito per l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi sul tetto di una casa in via dei Floricoltori a Genova Nervi.

A dare l’allarme sono stati due residenti che non riuscendo a domare il rogo hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono quindi intervenute due squadre che hanno circoscritto e spento il rogo.

Ancora da accertare le cause.