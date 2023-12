Nervi, aggredita coppia nei pressi di un pub. Identificato 45enne

Intorno alle 2 della scorsa notte gli agenti delle Volanti della Questura di Genova sono intervenuti in via Duca degli Abruzzi a Nervi per una violenta lite nei pressi di un pub.

Una coppia di giovani ha allertato il 112 spiegando di essere stati aggrediti da un avventore che poi si sarebbe allontanato.

Secondo quanto riferito, l’energumeno avrebbe colpito la ragazza con un pugno di faccia e poi avrebbe lanciato un bicchiere contro il ragazzo.

I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita, hanno fermato e identificato il presunto aggressore non lontano dal pub di Nervi.

Si tratta di un 45enne che tuttavia ha negato di avere colpiti i due giovani. Indagini in corso.